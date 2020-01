LIVE/ Catania-Avellino, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Tutto pronto al “Massimino” per Catania–Avellino, match valido per la prima giornata del girone di ritorno di Serie C. I lupi arrivano alla sfida con la voglia di riscatto dopo la sconfitta patita contro il Teramo nello scorso turno. Scelte di formazione piuttosto obbligate per Capuano che potrà contare sul rientrante De Marco e sul nuovo acquisto Izzillo. Al fianco della formazione irpina circa sessanta tifosi. Le formazioni ufficiali di Catania-Avellino: Catania (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Esposito, Mbende, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Curiale. A disp.: Martinez, Vicente, Silvestri, Sarno, Pino, Marchese, Barisic, Manneh, Distefano, Di Grazia, Frisenna, Mazzarani. All.: Lucarelli. Avellino (3-5-2): Tonti; Illanes, Zullo, Bertolo; Celjak, Laezza, Di Paolantonio, De Marco, ... anteprima24

wam_the : [LIVE]Catania - Avellino: al Massimino il recupero della prima giornata - m_freda21 : [LIVE]Catania - Avellino: al Massimino il recupero della prima giornata - wam_the : [LIVE]Catania – Avellino: al Massimino il recupero della prima giornata -