LIVE Brescia-Oldenburg 61-57, EuroCup 2020 in DIRETTA: si gioca punto a punto a 5 dalla fine (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-66 Tripla di Larson a 14 secondi dalla fine e match ancora aperto. 68-63 Uno su due ai liberi per Paulding a due minuti dalla fine. 68-62 Ci prova Paulding a tenere vivi i tedeschi con un tiro da due. 68-60 Allunga decisamente Brescia con Cain, con Oldenburg fermo a 18 punti nella ripresa. 66-60 Rimbalzo offensivo di Cain e tripla importantissima di Luca Vitali. 63-60 È nuovamente Mahalbasic a tenere vivo Oldenburg con una tripla. 63-57 Tiro da due di Laquintana. 61-57 Uno su due dai liberi per Larson. 61-56 Tiro da due di Larson. 61-54 Assist di Zerini e tripla di Horton. 58-54 Tiro da due di Luca Vitali. 56-54 Quindicesimo punto per Paulding, ma primi due della ripresa. 56-52 Tripla di Abass e massimo vantaggio Germani. 53-52 Sbaglia da tre, poi prova da due e trova il canestro Vitali. 51-52 È il solito Mahalbasic a muovere il tabellino ... oasport

zazoomblog : LIVE Brescia-Oldenburg 34-42 EuroCup 2020 in DIRETTA: tedeschi solidi e precisi a fine primo tempo - #Brescia-Olde… - zazoomblog : LIVE Brescia-Oldenburg 51-50 EuroCup 2020 in DIRETTA: ottima difesa e lombardi vanno avanti - #Brescia-Oldenburg #… - zazoomnews : LIVE Brescia-Oldenburg 34-42 EuroCup 2020 in DIRETTA: tedeschi solidi e precisi a fine primo tempo - #Brescia-Olde… -