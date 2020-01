LIVE Brescia-Oldenburg 51-50, EuroCup 2020 in DIRETTA: ottima difesa e lombardi vanno avanti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-50 Due su due ai liberi per Moss e Brescia va all’ultimo break avanti. 49-50 Tiro da due di Amaize e controsorpasso Oldenburg. 49-48 Uno su due ai liberi per Amaize. 49-47 Uno su due ai liberi per Sears. 49-46 Dominano le difese in questa fase, ma la scossa la dà la tripla di Lansdowne. 46-46 Horton trova i due punti del pareggio e parziale di 12-4 per Brescia. 44-46 Due su due ai liberi per Abass e -2 per Brescia. 42-46 Tiro da due di Cain. 40-46 Sfortunato Horton da tre e dall’altra parte canestro di Mahalbasic. 40-44 Seconda tripla dei padroni di casa, questa volta con Horton. 37-44 Fatica l’Oldenburg in attacco, ma poi Mahalbasic trova due punti. 37-42 Parte bene Brescia il secondo tempo con una tripla di Moss. 34-42 Canestro da due di Larson chiude il primo tempo con Oldenburg a +8. 34-40 Trova finalmente la tripla ... oasport

zazoomnews : LIVE Brescia-Oldenburg 34-42 EuroCup 2020 in DIRETTA: tedeschi solidi e precisi a fine primo tempo - #Brescia-Olde… - zazoomnews : LIVE Brescia-Oldenburg 10-15 EuroCup 2020 in DIRETTA: primo allungo dei tedeschi - #Brescia-Oldenburg #10-15… - zazoomblog : LIVE Brescia-Oldenburg 16-20 EuroCup 2020 in DIRETTA: i lombardi sbagliano troppo nel primo quarto - #Brescia-Olde… -