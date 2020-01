Lincoln Rhyme: trama, cast e anticipazioni serie tv (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lincoln Rhyme: trama, cast e anticipazioni serie tv Il 10 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata di Lincoln Rhyme – Hunt for the Bone Collector, serie tv tratta dai romanzi di Jeffery Deaver. Lincoln Rhyme è un criminologo forense, consapevole di essere tra i migliori del settore, rimasto paralizzato dopo aver sfiorato la morte in servizio. Nonostante la sua condizione lo costringa a letto, egli continua il suo lavoro con la stessa tenacia, facendo affidamento sugli agenti sul campo. Gli episodi seguono la collaborazione tra Amelia Sach, agente di polizia, e l’eccentrico criminologo. I due partner affrontano un killer diverso ogni episodio, avvicinandosi sempre di più al Collezionista. Con l’iniziale dinamica di braccio e mente, si vedrà presumibilmente l’evolversi del rapporto tra i due poliziotti. Se l’intelligenza del esperto forense viene posta come superiore, la ... termometropolitico

therealriccesca : RT @FastSubITA: LINCOLN RHYME 1x02 (Sub ITA) s01e02 'God Complex' Pubblicato n… - FastSubITA : LINCOLN RHYME 1x02 (Sub ITA) s01e02 'God Complex' Pubb… - Ross1181 : Ho appena aggiunto Lincoln Rhyme: H... alla mia raccolta! #tvtime -