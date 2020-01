Liliana Segre sospende gli incontri nelle scuole. Ultimo incontro ad aprile ad Arezzo. Il figlio: “Ma la sua testimonianza proseguirà” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ha cominciato a testimoniare, dopo decenni in silenzio e dolore interiore, quando è diventata nonna, nei primi anni Novanta: “E’ stato allora – ha raccontato tante volte – che ho capito che era arrivato il momento di iniziare a parlare, raccontare la mia storia. Lo faccio per quei sei milioni di persone che non hanno potuto tornare e raccontare”. Ad aprile Liliana Segre sospenderà gli incontri con le scuole e gli studenti, quello che ha fatto negli ultimi trent’anni. Una decisione presa per motivi legati alla sua età, 89 anni. La notizia è stata anticipata a ilDucato.it, il giornale degli studenti della scuola di giornalismo di Urbino, che cita la responsabile dello staff della senatrice a vita, Maria Paola Gargiulo. Liliana Segre concluderà ad aprile i suoi incontri nelle scuole ma questo “non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua ... ilfattoquotidiano

poliziadistato : Convegno #Oscad 'le vittime dell'odio' La potente testimonianza di Liliana Segre 'l'odio è una forma disumana per c… - fanpage : 'A me dispiace da matti avere 90 anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti anche se gli odiatori ogni giorno m… - repubblica : Verona, un caso la strada ad Almirante. Liliana Segre: 'Io e lui siamo incompatibili, il Comune faccia una scelta'… -