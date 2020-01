Liliana Segre interrompe gli incontri nelle scuole. Il figlio: “E’ provata” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Liliana Segre interrompe gli incontri nelle scuole. La decisione è stata comunicata dal figlio: “E’ molto provata”. MILANO – Liliana Segre interrompe gli incontri nelle scuole. A sorpresa la senatrice a vita decide di abbandonare la sua lunga attività al fianco dei ragazzi a 89 anni per iniziare a godersi un po’ la famiglia e salvaguardare la propria salute. L’ultimo di questi appuntamenti è in programma ad aprile ad Arezzo dove racconterà la sua storia a 16mila studenti. “Dopo 30 anni di appuntamenti – svela il figlio – è provata, ma questo non vuol dire che non continuerà a testimoniare la sua esperienza“. Liliana Segre ‘abbandona’ gli incontri pubblici Liliana Segre ‘abbandona’ gli incontri pubblici per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata. La scelta della senatrice a vita è stata ... newsmondo

