Liliana Segre è stanca | sospende gli incontri nelle scuole

Liliana Segre sospende gli incontri nelle scuole. Ultimo incontro ad aprile ad Arezzo. Il figlio : “Ma la sua testimonianza proseguirà” : Ha cominciato a testimoniare, dopo decenni in silenzio e dolore interiore, quando è diventata nonna, nei primi anni Novanta: “E’ stato allora – ha raccontato tante volte – che ho capito che era arrivato il momento di iniziare a parlare, raccontare la mia storia. Lo faccio per quei sei milioni di persone che non hanno potuto tornare e raccontare”. Ad aprile Liliana Segre sospenderà gli incontri con le scuole e gli ...

Verona - Liliana Segre : «Via per Almirante incompatibile con la mia cittadinanza onoraria» : «Una via Almirante a Verona? Davvero? Oh, povera strada…», questa la prima reazione di Liliana Segre affidata all’Adnkronos. Così la senatrice a vita ha commentato la notizia del Consiglio Comunale di Verona che ha deciso di intitolare una strada a Giorgio Almirante, storico leader del Msi e della destra nazionale, che dopo la caduta del regime fascista di Benito Mussolini aderì alla Repubblica di Salò alleata di Adolf ...

