Liliana Segre, a 89 anni, interrompe gli incontri con gli studenti. Il figlio: «Ma parlerà ancora» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, per motivi legati all’età e alla fatica di ripercorrere gli orrori subiti, non terrà più le conferenze di «testimonianza» in cui narrava la sua esperienza nel lager: l’ultima sarà in aprile ad Arezzo corriere

poliziadistato : Convegno #Oscad 'le vittime dell'odio' La potente testimonianza di Liliana Segre 'l'odio è una forma disumana per c… - fanpage : 'A me dispiace da matti avere 90 anni e sapere che ho pochi anni ancora davanti anche se gli odiatori ogni giorno m… - repubblica : Verona, un caso la strada ad Almirante. Liliana Segre: 'Io e lui siamo incompatibili, il Comune faccia una scelta'… -