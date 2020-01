Libia | Haftar rompe la tregua | sei missili contro l’aeroporto di Tripoli

Libia - la tregua in bilico : Haftar impone una no-fly zone su Tripoli : Chiuso l'unico scalo aereo della capitale della Libia dell'Est. Mentre continua il blocco dell'esportazione del petrolio...

Libia - Tripoli : "Francia blocca dichiarazione contro Haftar" : Archiviata la conferenza di Berlino e la fragile tregua in Libia tra le forze armate del generale Khalifa Haftar e quelle del governo di accordo nazionale di Fayez Al Sarraj, riconosciuto dall’Onu, è il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune che propone una nuova conferenza per la pace da tenersi ad Algeri. Libia, Haftar blocca export del petrolio. L'Onu avverte: conseguenze ...

Libia - il doppio gioco della FranciaSabotata la condanna Ue ad Haftar : Parigi continua a ballare da sola. Già dimenticata la Conferenza di Berlino, dove tutti insieme si sono fatti fotografare e hanno parlato di tregua e di pace. La Francia prosegue nella sua partita personale dove contano soprattutto i suoi interessi Segui su affaritaliani.it

Libia - l’Ue prepara una missione di pace. Al-Sarraj rifiuta l’incontro con Haftar : missione di pace dell’Ue in Libia. La decisione è stata confermata da Josep Borrell. Al-Sarraj rifiuta l’incontro con Haftar. BRUXELLES (BELGIO) – L’Ue è al lavoro per una missione di pace in Libia. Il giorno dopo la conferenza di Berlino, a Bruxelles è andato in scena un Consiglio Esteri dove l’Alto rappresentante Josep Borrell ha comunicato la decisione di un viaggio a Tripoli sotto l’egida ...

Libia - stop al petrolio per il ricatto di Haftar : Negli ultimi giorni il mercato ha perso forniture di greggio libico per oltre un milione di barili al giorno, preziose per le raffinerie del Mediterraneo (e dell’Italia). I?flussi di gas proseguono e appaiono esposti a minori rischi

Libia - tregua : al Sarraj frena - Haftar è inaffidabile : Lo scrive al-Jazeera su Twitter sintetizzando dichiarazioni fatte alla tv qatariota dal premier Fayer al-Sarraj

Libia - i boia del Darfur combattono al fianco di Haftar in nome del petrolio : Le milizie sudanesi Janjawid, accusate di crimini contro l'umanità in Darfur ora combattono in Libia con il generale Haftar finanziati da Emirati, Arabia Saudita ed Egitto. Si temono stragi di civili. Human Rights Watch li chiama "i senza misericordia" per loro efferatezza. Solo in Sudan hanno causato 400mila morti e 2 milioni di sfollati.Continua a leggere

Libia - le milizie di Sarraj : «Haftar ha violato ancora la tregua». Riparte l’offensiva a sud di Tripoli? : La denuncia arriva dalle milizie di al-Sarraj: il generale della Cirenaica Khalifa Haftar avrebbe ripreso nella tarda serata di ieri, 19 gennaio, l’offensiva a sud della capitale libica Tripoli, nonostante la tregua proposta il 12 gennaio da Russia e Turchia. A renderlo noto sono appunto i combattenti del Governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj che dichiarano di aver risposto al fuoco per respingere l’attacco su almeno tre fronti. Già ...

Libia - Europa ridicola : "Firmata la tregua" - ma senza Serraj e Haftar. E la guerra continua più di prima : È presto per parlare di pace in Libia dopo il sostanziale stallo della conferenza internazionale tenutasi ieri a Berlino per cercare di spingere i due contendenti a deporre le armi e a riunire il dilaniato paese con una normalizzazione politica. Unico risultato concreto è stata la creazione della co

Libia - c’è l’accordo : tregua e stop alle armi. Haftar cede sulla commissione militare : A Berlino siglata l’intesa politica. Un comitato intralibico monitorerà il cessate il fuoco. Resta il nodo degli Emirati

Libia - Haftar chiude i porti petroliferi. Il piano Onu : «Tregua e governo unico» : A due giorni dalla Conferenza di Berlino è ancora in bilico la soluzione della crisi libica mentre si alternano minacce e ricatti dei protagonisti

Libia : accordo a Berlino sulla tregua. Ma Sarraj e Haftar si evitano : «Tutti gli Stati sono d'accordo che abbiamo bisogno di una soluzione politica e che non ci sia alcuna chance per una soluzione militare - ha detto Angela Merkel - Abbiamo messo a punto un piano molto ampio, tutti hanno collaborato in modo molto costruttivo, tutti sono d'accordo sul fatto che vogliamo rispettare l'embargo delle armi con maggiori controlli rispetto al passato»

Libia - sì di al-Sarraj e Haftar alla commissione per monitorare la tregua. Merkel : “Impulso per la pace - tutti d’accordo su embargo armi” : La conferenza di Berlino raggiunge un primo obiettivo sul cessate il fuoco in Libia: Fayez al-Sarraj e Khalifa Haftar hanno nominato i membri della commissione militare ‘5+5’ che, secondo il piano di azione della missione Onu, dovrebbe avere il compito di monitorare lo stop alle ostilità e stabilire la linea degli schieramenti. L’intesa è giunta al termine di una giornata iniziata in salita, tra accuse e mancate incontri ...