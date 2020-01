Libia, chiude l’aeroporto internazionale di Tripoli: «Colpito da 6 razzi» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’aeroporto internazionale Mitiga di Tripoli, in Libia, ha sospeso i voli dopo essere stato Colpito da 6 razzi Grad. Lo ha riferito Libya Alahrar, che ha riportato le parole del portavoce dell’esercito del governo di accordo nazionale, Mohammed Gununu. Gununu ha imputato l’attacco alle forze del generale Khalifa Haftar. #BreakingNews: Spokesman for #Libya‘s Army Mohammed Gununu: #Haftar‘s militias have shelled Mitiga Airport in #Tripoli with 6 Grad rockets so far in a direct threat to air traffic— Libya Alahrar (@LibyaalahrarEN) January 22, 2020 A dare la notizia anche la pagina Facebook di Vulcano di collera, l’operazione di difesa della capitale libica dall’attacco delle forze del generale Haftar. Nel post viene citato ancora Gununu: «Sei razzi Grad in una flagrante minaccia alla navigazione aerea e una nuova ... open.online

