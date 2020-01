Lewis Hamilton: «Sono vegano e chi non lo è ci perde» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’amore per gli animali e la scelta di modificare la propria alimentazione per trovare armonia tra il suo corpo e una monoposto di Formula 1. Intervistato dal settimanale GQ Hype, il sei volte campione del Mondo ha rivelato i segreti della sua dieta: Lewis Hamilton vegano. Il pilota della scuderia Mercedes non ha dubbi sulla propria scelta e non lascia spazio a ripensamenti. Anzi, manda anche un avviso a tutte le altre persone che scelgono di proseguire con il loro essere onnivori: «Sono loro che ci perdono». LEGGI ANCHE > Feltri prende in giro il suo Libero per il titolo su Hamilton Il britannico ha parlato del suo status fisico (e mentale) prima di scegliere la svolta vegana. Aveva problemi all’intestino che gli provocavano insonnia e altri disturbi che minavano la sua concentrazione. E per guidare i bolidi a oltre 300 km/h, nessun dettaglio può essere tralasciato. Allo ... giornalettismo

