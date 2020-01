L’Erbario dell’Università di Pisa apre al pubblico con le visite virtuali: è il primo in Italia [FOTO] (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fino ad oggi accessibile solo a studiosi e ricercatori, L’Erbario dell’Università di Pisa è il primo in Italia che apre le sue porte al pubblico grazie alla tecnologia. Da alcune settimane nel Museo Botanico dell’Ateneo Pisano (Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56) sono infatti attive due postazioni multimediali, che permettono una visita virtuale fra le storiche collezioni di piante, corredate e arricchite da una serie di informazioni aggiuntive come provenienza geografica e data di raccolta. Gli stessi contenuti sono inoltre disponibili on line all’indirizzo “Luca Ghini, fondatore nel 1543 del primo Orto Botanico accademico al mondo proprio qui a Pisa, nello stesso periodo ebbe la felice intuizione di utilizzare, per l’insegnamento e la ricerca, anche piante essiccate – spiega il professore Lorenzo Peruzzi dell’Università di Pisa, direttore dell’Orto e Museo Botanico – Da ... meteoweb.eu

L’Erbario dell’Università Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Erbario dell’Università