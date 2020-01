Leone, oroscopo febbraio: previsioni Paolo Fox, Branko, Simon & the stars (Di mercoledì 22 gennaio 2020) oroscopo Leone, febbraio 2020: le previsioni di Paolo Fox del prossimo mese di lavoro, amore, salute Come per gli altri segni zodiacali, anche per il Leone le previsioni dell’oroscopo del mese di febbraio 2020 di Paolo Fox le riveliamo dal libro “L’oroscopo 2020, segno per segno il 2020 di Fox”, fornendo indicazioni su amore, lavoro e salute. L’oroscopo di febbraio di Paolo Fox del segno del Leone tratto dalla fonte appena citata dice che il mese andrà dedicato all’attività, poiché ci sarà la possibilità di recuperare il tempo perduto, se negli ultimi due mesi del 2019 qualcosa è saltato (nervi compresi!). L’amore si scalderà, secondo le previsioni di Paolo Fox dell’oroscopo del mese di febbraio 2020 per il segno del Leone, mentre l’oroscopo della salute è ottimo, ma ci sarà tanto stress e quasi mai riposo, dunque l’astrologo ... lanostratv

