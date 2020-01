Le foto della relazione tra Politano e la ex di Dybala. Sua moglie lo ha scoperto con uno 007 privato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Politano, attaccante dell’Inter che potrebbe passare al Napoli, è al centro di una notizia di gossip più che di calciomercato. Il settimanale Oggi pubblica le foto che lo ritraggono con Ginevra Sozzi ex di Paulo Dybala. Le si attribuisce anche un flirt con Radja Nainngolan. La Gazzetta dello sport scrive che: Nelle fotografie pubblicate da Oggi, Matteo Politano è ripreso con il cucciolo di Labrador di lei, Baloo, e una sigaretta in mano. Sarebbe stata Ginevra a mettere in crisi il matrimonio dell’interista con Silvia Di Vincenzo, sposata nel giugno 2018. Secondo il settimanale Chi, la moglie avrebbe scoperto il tradimento grazie a un investigatore privato un paio di mesi fa e avrebbe lasciato l’attaccante. L'articolo Le foto della relazione tra Politano e la ex di Dybala. Sua moglie lo ha scoperto con uno 007 privato ilNapolista. ilnapolista

comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? | Il sole al tramonto sul Canal Grande dal lato della Basilica della Salute ?? Foto di Manuel… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha partecipato alla presentazione delle linee programmatiche della Cabina di regia… - virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… -