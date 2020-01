Le Donatella, Silvia Provvedi è incinta: la dolce foto rivela il pancione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Silvia Provvedi, cantante del duo Le Donatella, è incinta di circa cinque mesi: le foto del pancione rivelano la gravidanza dell’ex di Fabrizio Corona Le Donatella, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/leDonatellaofficial/?hl=it) La splendida Silvia Provvedi, cantante del duo Le Donatella, è in dolce attesa e, stando alle foto scattate dal settimanale ‘Chi‘ di Alfonso Signorini, l’artista non sarebbe ai primi mesi di gravidanza ma al quinto. La 26enne, dopo una lunga e travagliata relazione con Fabrizio Corona, sta per diventare mamma per la prima volta grazie al suo compagno Giorgio De Stefano, noto imprenditore. Lo scatto che mostra il pancione di Silvia è stato fatto mentre i due passeggiavano amorevolmente per le strade di Milano. Grazie al vestito della Provvedi, bianco e molto aderente, si può vedere ... chenews

CouponOfferte : RT @Radio105: Silvia è stata paparazzata a Milano! #LeDonatella #SilviaProvvedi #GiuliaProvvedi #gravidanzata #21gennaio #Radio105 https:/… - Radio105 : Silvia è stata paparazzata a Milano! #LeDonatella #SilviaProvvedi #GiuliaProvvedi #gravidanzata #21gennaio… - annalisadesi : Domani tornerò a L’Aquila insieme a Silvia Barbagallo per parlare del futuro del Festival degli Incontri. Ci sarann… -