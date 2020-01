Lazio: un altro infortunio per Joaquin Correa, può saltare il derby con la Roma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Joaquin Correa ha subito un altro infortunio al polpaccio. Il calciatore argentino, che aveva saltato le ultime due partite di campionato, era rientrato nella gara di coppa con il Napoli. Correa ha abbandonato con anticipo l'allenamento e ora rischia seriamente di non giocare il derby con la Roma. fanpage

