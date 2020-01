L’avvocato a TPI: “Salvini potrebbe essere denunciato, 4 ipotesi di reato” per aver citofonato al tunisino (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo le piazze, il web e le televisioni, la sempre più accesa campagna elettorale per le regionali in Emilia-Romagna ha toccato un altro mezzo di comunicazione: i citofoni. Il leader leghista Matteo Salvini, infatti, durante una visita nel quartiere popolare bolognese del Pilastro, dopo la segnalazione da parte di una residente del posto su un presunto spacciatore attivo nella zona, è andato a citofonare all’abitazione del giovane, un minorenne tunisino, durante una diretta Facebook e seguito da numerose telecamere. Il gesto ha sollevato numerose critiche e polemiche: è stato fatto in pubblico il nome del ragazzo, è stata mostrata la sua abitazione, e lo stesso giovane ha annunciato una denuncia alla signora che ha fatto il suo nome a Salvini. Ma quindi, mettendo da parte qualsiasi altro aspetto, potrebbero essersi verificati alcuni problemi di carattere legale in questo gesto? ... tpi

