Lavori di ristrutturazione: come rendere la casa più ecologica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sostenibilità e attenzione all’ambiente stanno diventando elementi centrali nella vita delle persone, sempre più orientate a scelte di vita eco-friendly e positive per la salute. In questo contesto, anche la sfera dell’abitare non poteva rimanere indietro: in un recente articolo, Immobiliare.it ha raccolto alcune indicazioni utili per chi sta pensando di iniziare dei Lavori di ristrutturazione volti a ridurre l’impatto ambientale della propria abitazione. Materiali e costi Quando si parla di edifici green, il primo quesito riguarda i materiali più ecologici da usare in fase di costruzione. Meglio dunque una struttura in legno, in Xlam o in telaio? In realtà non c’è una risposta univoca. Si tratta di soluzioni tecnologiche differenti, ciascuna con pro e contro: la scelta dipende anche dalle specifiche esigenze delle famiglie, per questo è bene consultare un progettista. I costi per la ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Lavori di ristrutturazione: come rendere la casa più ecologica - Blupandah285 : Sono convinta che l'inquilino sopra a me non stia facendo dei lavori di ristrutturazione ma gli scavi della Metro C - maddacucca : @bolisab @sirgolly @RobertoGranai @vannabiagini @ErikaCastagnoli @SimonettaCarreg @massimo3651 @GenFarina Isa oggi… -