L’Arabia Saudita ha spiato il telefono di Jezz Bezos: ombre sull’omicidio Khashoggi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nelle ultime ore i principali quotidiani internazionali stanno rilanciando una notizia che riguarda un potenziale intrigo internazionale. Sembra infatti che ci siano prove concrete che L’Arabia Saudita abbia hackerato il telefono di Jeff Bezos, proprietario di Amazon e del Washington Post. L’hackeraggio potrebbe essere collegato alla morte del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso in Arabia Saudita. Jeff Bezos hackerato da un principe Saudita L’inchiesta è stata lanciata dal The Guardian, una cui fonte ha confermato che nel 2018 il telefono di Jezz Bezos è stato spiato da un paese straniero. Nella fattispecie, a spiare l’uomo più ricco al mondo sarebbe Mohammed Bin Salman, principe ereditario delL’Arabia Saudita. I fatti risalirebbero al 2018 e l’operazione di spionaggio e il furto di dati sarebbero stati compiuto tramite un virus nascosto in un video whatsapp. Bezos e Bin Salman ... thesocialpost

