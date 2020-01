L’affarone della Sicilia che ha votato il centrodestra: a rischio gli stipendi dei dipendenti pubblici (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ieri all’Assemblea Regionale Siciliana si è consumato l’ultimo atto del dramma politico della Giunta Musumeci: l’esercizio provvisorio è stato affondato con un voto palese che è passato per un solo “sì” di troppo: la maggioranza che va sotto si è concentrata dunque sui nomi degli assessori regionali Toto Cordaro e Bernardette Grasso, che pur essendo presenti in Aula non hanno espresso la preferenza, e i Cinquestelle su quello di Sergio Tancredi, che già nei giorni scorsi era stato accusato di intelligenza col nemico per il blitz del centrodestra che ha portato all’elezione di Angela Foti al posto di Francesco Cappello alla vicepresidenza dell’Ars. Non sono i soli, ovviamente: il resoconto dell’Ars mostra impietosamente i presenti e non votanti, e svela dunque nel centrosinistra il nome di Edy Tamajo (Italia Viva) e nel centrodestra quelli di Vincenzo Figuccia (Udc), Giuseppe ... nextquotidiano

