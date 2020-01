L’Acqua del Mare Diventa Fluorescente, Scoperti Scarichi Illeciti a Bari: Sequestrato Cantiere del Teatro Kursaal (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un vero e proprio disastro ambientale quello avvenuto a Bari dove il Mare si è colorato di un intenso verde fluo, a dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che a loro volta hanno inviato segnalazioni alla guardia costiera che mediante un’accurata analisi è emerso che in Mare è stata riversata diclorofluorescina una sostanza che serve per lo smaltimento di fanghi, che si è riversata direttamente in Mare creando un vero e proprio danno ambientale. a causare tale disastro è stata la stazione appaltante del rifacimento del teatro Kursaal Santa Lucia, in seguito a quanto accaduto hanno subito provveduto alla sospensione dei lavori, ponendo rigorosamente il sequestro. La zona inquinata è stata immediatamente sottoposta ad analisi di mitigazione confermando che non si tratta di un danno irreversibile e di escludere dunque la presenza di sostanze inquinanti pericolose. Nelle ... youreduaction

