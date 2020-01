La telefonata di Di Maio a Grillo dal bunker (e il progetto con Dibba) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tra i retroscena dell’addio di Luigi Di Maio alla leadership del MoVimento 5 Stelle prima del voto in Emilia-Romagna, come pronosticato dal Fatto e smentito dall’Ufficio Comunicazione, Stampa & Propaganda del M5S sdegnosamente qualche giorno fa, c’è anche un grande classico: la telefonata dal bunker. Simone Canettieri sul Messaggero rivela che il quasi ex Capo Politico dei grillini ha telefonato a Beppe Grillo: Di Maio – «che in queste ore si fida di pochissime persone» – nel pomeriggio avvisa il premier Conte della sua scelta. E poi chiama Beppe Grillo. Questa è la telefonata più complicata: «Non ce la faccio più: è impossibile andare avanti così», si sfoga il ministro degli Esteri con il Garante. In tanti chiamano in serata Grillo, tutti con un moto d’apprensione. E lui prova a sfilarsi: «So che Luigi domani parlerà. Che dirà? Chiedete a lui, ... nextquotidiano

