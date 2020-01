La sincerità di Castillejo: “Milan, basta mangiare merda. Prendiamo esempio tutti da Ibra” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il periodo nero è passato? Samu Castillejo ha le idee e chiare e spiega nell'intervista a Sky Sport 24 cosa è cambiato, qual è l'umore del Milan finalmente rigenerato e rilanciatosi dopo un girone di andata negativo e durissimo da accettare. Sarà merito di Ibra? "Se uno come lui che ha vinto tutto arriva al campo per primo, come fa a non seguirlo?". fanpage

