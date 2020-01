La signora che ha portato Salvini al citofono smentisce Lega e meme: “Mi hanno contattato loro” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si placano le polemiche questo pomeriggio, a proposito di Salvini e della sua iniziativa di correre al citofono della famiglia tunisina per chiedere ad un ragazzo di 17 anni se fosse coinvolto in un giro di spaccio di droga nella periferia di Bologna. Dopo le polemiche di questa mattina, che vi abbiamo riportato prontamente e che a conti fatti includono anche la risposta del ragazzo, è arrivata finalmente anche la presa di posizione della signora che ha accompagnato il leader della Lega presso l’abitazione del ragazzo. Cosa dice la signora che ha accompagnato Salvini al citofono Un contributo in questo senso ci arriva da TPI, che svela due dettagli non secondari sulla vicenda che oggi 22 gennaio ha tenuto banco sui social. Da un lato, infatti, occorre evidenziare che la signora ha confermato la propria preferenza politica per la Lega, al netto dei problemi avuti oggi con le ... bufale

_arianna : Non è una provocazione come scrive Repubblica. È una scena inaudita, inconcepibile in qualsiasi paese democratico.… - matteosalvinimi : Questa è la dura verità. Il mio abbraccio alla signora, onore al suo coraggio. Chi vota Lega domenica in Emilia-Rom… - giornalettismo : I due fratelli sono stati intervistati da @fanpage e sono pronti a denunciare la signora che li ha accusati di spac… -