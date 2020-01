La serie The Walking Dead di Telltale Games torna disponibile su Steam (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per troppo tempo, i fan della serie The Walking Dead di Telltale Games non sono stati in grado di fare loro i giochi attraverso Steam. Ad un certo punto, l'unico contenuto rimasto in vetrina era una demo di The Walking Dead: The Final Season. Fortunatamente, Skybound Games ha confermato che tutte e quattro le stagioni della serie tornano oggi nel negozio di Valve. I titoli hanno un prezzo di $ 14,99 a testa. La società, come saprete, ha acquisito i diritti della serie The Walking Dead in seguito alla brusca chiusura di Telltale nel 2018. È stata in grado di completare il lavoro sull'ultima stagione della serie, ma l'ha resa disponibile esclusivamente per Epic Games Store. Con questa versione, tuttavia, i fan saranno finalmente in grado di possedere l'intera saga dall'inizio alla fine.Leggi altro... eurogamer

