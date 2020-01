La Rosa | “Come ho saputo della scomparsa di Taricone” – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marina La Rosa ha recentemente ricordato Pietro Taricone ed il tragico modo con cui ha appreso della sua scomparsa. Marina La Rosa, ospite della Balivo a Vieni da Me, ha avuto modo di ricordare Pietro Taricone e la particolare amicizia nata con lui sia fuori che dentro casa. Nel parlare dell’ex concorrente del primo Grande … L'articolo La Rosa “Come ho saputo della scomparsa di Taricone” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

MarcoBellinazzo : Il costo della rosa @juventusfc come ho già scritto è alto (500 milioni circa tra ingaggi e ammortamenti). In attes… - stebellentani : Non se la sono sentiti di ricoprire d’oro quella che sulla carta sarebbe stata la quarta punta nella rosa di Mauriz… - sorrisobot : RT @teo_acm: Questione Jack. Jack è stato per anni un cc che potesse garantirti 5-6 gol a stagione, che non è poco. Se fosse al 100% lo t… -