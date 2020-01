La Regione Sicilia fornirà gratuitamente cannabis terapeutica ai pazienti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, e che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche. Il Comitato cannabis Medica: “Non siamo pienamente soddisfatti perché molte patologie sono rimaste fuori e c’è ancora parecchio da lavorare”. La Regione Sicilia coprirà le spese sostenute dai pazienti che ricorrono alla cannabis per uso terapeutico. E’ quanto previsto in un decreto firmato dall’assessore alla sanità, Ruggero Razza. Il farmaco sarà gratuito per i pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, e che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche. Il documento definisce dettagliatamente tutte le regole per la prescrizione, allestimento, erogazione e rimborsabilità dei preparati galenici magistrale o anche di origine industriale a base di ... limemagazine.eu

