La ragazza aggredita a sputi mentre faceva volantinaggio per le elezioni in Emilia-Romagna

Una ragazza che faceva volantinaggio per le elezioni in Emilia Romagna è stata ricoperta di insulti e di sputi e spintonata a Modena. Lo scrive la pagina Facebook dei Giovani Democratici che racconta l'episodio: Questa mattina Chiara, una ragazza da poco iscritta al circolo dei Giovani Democratici Modena Città, durante le attività di volantinaggio degli ultimi giorni di campagna elettorale è stata aggredita da un uomo per quello che stava facendo, con l'aggravante secondo l'aggressore di starlo facendo per questo partito in particolare. Due giovani donne oggi accusate di militare dalla parte sbagliata sono state ricoperte da insulti, sputi e spintonate obbligando una delle due al pronto soccorso. Tutta la comunità provinciale e non solo dei Giovani Democratici esprime solidarietà a Chiara, che come tutti noi ha degli ideali e dei valori in cui crede e per i quali ...

