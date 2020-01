La Pupa e Il Secchione: anticipazioni quarta puntata e coppia eliminata (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa, eliminati Martina Di Maria e Lorenzo De Lauretis Nella terza puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa andata in onda questa sera, 21 gennaio, e condotta da Paolo Ruffini con Francesca Cipriani la coppia che ha abbandonato il programma è stata quella formata da Martina e De Lauretis. I due ragazzi non hanno superato le varie prove tra cui quella del TG che aveva come giudice Giampiero Mughini e quella di Body painting con giudice Giulia Salemi. La coppia è finita in sfida nella prova del “bagno di cultura”. La coppia vincitrice invece, quella formata da Carlotta e De Benedetti ha mandato in nomination Stella e Santagati e Angelica e Mazzoni. La giudice d’eccezione che avrebbe dovuto decidere chi mandare alla sfida del “bagno di cultura” è stata Barbara Alberti che ha salvato Stella e Santagati, mandando in nomination ... lanostratv

QuiMediaset_it : A #LaPupaEIlSecchioneEViceversa arriva una nuova coppia di viceversa Tra gli ospiti della puntata #BarbaraAlberti… - news_confusenet : La Pupa e il Secchione 2020, Francesca Cipriani in piscina: “Mi è scoppiata una protesi” - zazoomnews : La pupa e il secchione e viceversa: dopo il bacio con Stella Manente De Benedetti torna da Carlotta - #secchione… -