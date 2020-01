La prova del cuoco, la battuta di Claudio Lippi su Amadeus gela Elisa Isoardi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non si contano più le frecciatine che politici e volti del mondo dello spettacolo (come Michelle Hunziker) lanciano ad Amadeus per le famigerate frasi ritenute sessiste pronunciate in conferenza stampa. Questa volta, però, la critica arriva da un personaggio attualmente in Rai, ovvero Claudio Lippi. LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, Amadeus: ‘Io sessista? In tv ho fatto il valletto’ La frecciatina di Claudio Lippi ad Amadeus Il cantante e conduttore tv, nel cast de La prova del cuoco, si lascia scappare una battutina rivolta al presentatore del Festival di Sanremo 2020 nel corso della puntata del cooking show in onda il 22 gennaio. Mentre è intento a cucinare con indosso il grembiule insieme alla sua ospite e mentre si chiacchiera di ‘donne che vanno avanti’ Claudio Lippi interviene: “A differenza del mio amico Amadeus io le donne le faccio andare avanti, non ... tvzap.kataweb

DavidSassoli : La partecipazione del presidente al-Sarraj e del generale Haftar alla conferenza di Berlino sulla Libia è un succes… - AntoVitiello : Terminato da poco appuntamento tra emissari del Psv e il Milan per Rodriguez, si prova a chiudere - rosseIIa : RT @docfranki: Si può essere più fasci del volere salire a casa di uno straniero perché una cretina l’ha accusato di spacciare senza uno st… -