La mostra “EroticaMente” , inaugurazione il 25 gennaio presso la Galleria Arte in Regola (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Galleria Arte in Regola è lieta di invitare gli amanti della pittura all’inaugurazione della mostra “EroticaMente”, a cura di Luigi Rosa, ore 18:00 sabato 25 gennaio 2020. Un itinerario di immagini pensate come un passpourt a fare da guida nei meandri della seduzione, fino a toccare le corde all’intelligenza erotica in quella dimensione che stravolge la quotidianità, la trasforma in un temporale di istinti e desideri accesi dall’innocenza di un gesto solo. Ma cos’è che incendia la fiamma del sentimento, sovverte le regole della ragione, alimenta i respiri gonfi degli amanti, se non la consapevole incertezza di appArtenersi e conquistarsi ogni volta, nell’inesauribile mistero di possedere l’intollerabile, che sprigiona le ardenti pulsioni fuori la cornice dell’abitudine. “EroticaMente” è un neologismo sincratico, nato ... romadailynews

