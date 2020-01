La Libia trema per il blocco petrolifero (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La guerra del petrolio in Libia continua. Dallo scorso 17 gennaio le forze vicine al generale Haftar hanno bloccato diversi importanti stabilimenti, così come risultano bloccati la gran parte dei terminal portuali da cui l’oro nero libico viene esportato. Una situazione incandescente, che anche gli Stati Uniti hanno condannato tramite il proprio ambasciatore in Libia ma a cui al momento non si è riusciti a dare alcuna soluzione. Anche perché né durante la conferenza di Berlino di domenica e né nei giorni seguenti, sono uscite esplicite condanne nei confronti dell’azione di boicottaggio in questione. Un documento, hanno riferito martedì fonti diplomatiche, era pronto ad essere stilato dagli Stati Uniti e da altri paesi, tra cui l’Italia, ma la Francia avrebbe bloccato questa iniziativa. Dunque lo stallo, che a questo punto diventa non solo militare ma anche politico ed ... it.insideover

