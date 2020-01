La Juventus ha battuto la Roma per 3-1 ai quarti di finale di Coppa Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Juventus ha battuto la Roma 3-1 ai quarti di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino. Si è quindi qualificata per la semifinale contro la vincente di Milan-Torino, in programma martedì 28 gennaio. Hanno segnato Cristiano Ronaldo al ilpost

