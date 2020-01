La Jomi Salerno si rinforza, torna Valentina Landri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi. E poi ritornano. Amori indivisibili. Indissolubili inseparabili”. Prendendo in prestito una famosa canzone di Antonello Venditti, la Jomi Salerno comunica il ritorno di Valentina Landri. L’atleta napoletana a fine giugno aveva salutato la compagine salernitana per accasarsi all’Ariosto Ferrara. Dopo tre anni di successi si era così conclusa l’esperienza a Salerno della forte giocatrice di origini partenopee. “Sono davvero felice di tornare – afferma Valentina Landri – ad indossare la maglia della Jomi Salerno. Cosa mi aspetto dalla nuova avventura? Di riprendere il discorso da dove l’abbiamo lasciato, vogliamo ritornare ad imporre il nostro gioco ed a dimostrare il nostro grande valore”. Valentina Landri, dunque, tornerà a calcare il 40×20 della ... anteprima24

