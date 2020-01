La guerra di Silvio al Reddito di cittadinanza. Il Cavaliere ha fatto ricche le Olgettine e ora si fotte i poveri (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A testa bassa Silvio Berlusconi sferra un attacco alla misura bandiera dei Cinque Stelle. Il Reddito di cittadinanza è solo “una paghetta offensiva”, dice il leader di Forza Italia. “Sappiamo che negli ultimi tempi sono stati trecentomila i giovani che hanno lasciato l’Italia e si sono dovuti recare all’estero per cercare un lavoro adatto alle loro aspirazioni. Nel nostro Paese esistono anche due milioni di giovani che non studiano e non lavorano. E questo governo, invece di credere nel loro futuro e di offrire prospettive concrete, propone come unica soluzione il Reddito di cittadinanza”. GHE PENSI MI. Che altro non è che “una paghetta offensiva di 493 euro”. In realtà sono 532 euro. “Coloro – continua l’ex premier – che ricevono questi soldi non hanno trovato un posto di lavoro. Noi sappiamo cosa fare. Proponiamo la detassazione per le aziende che assumono giovani: tre ... lanotiziagiornale

