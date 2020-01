La Grecia ha eletto la sua prima presidente della repubblica donna (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (foto: Getty Images) La Grecia ha per la prima volta una presidente della repubblica. Una donna, infatti, non aveva finora mai ricoperto questa carica nel paese del Mediterraneo. Si tratta di Katerina Sakellaropoulou, magistrato con una vocazione per l’ambiente e finora presidente del Consiglio di stato (anche in questo caso, era la prima donna a ricoprire l’incarico). Sakellaropoulou è stata eletta dal parlamento ellenico con 261 voti su 300 e, così, prenderà il posto che dal 2015 era di Prokopis Paulopoulos. Entrerà ufficialmente in carica il prossimo 13 marzo e il suo mandato durerà fino al 2025. Greece, Electoral History: Presidential elections (300 MPs voting) … 1990: Karamanlis (ND-EPP): 153 1995: Stephanopoulos (DIANA-ECR): 181 2000: Stephanopoulos: 269 2005: Papoulias (PASOK-S&D): 279 2010: Papoulias: 266 2015: Pavlopoulos (ND): 233 2020: Sakellaropoulou (*): ... wired

