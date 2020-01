La famiglia Reale inglese nella nuova serie animata The Prince: il principino George fa satira sulla monarchia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In un periodo di particolare interesse mediatico per la famiglia Reale inglese, che sta affrontando il terremoto della cosiddetta #Megexit, fioccano le produzioni dedicate ai suoi membri: HBO Max, il servizio streaming dell'emittente via cavo americana, sta per partire con un catalogo ricco di contenuti, tra cui ci sarà anche una serie animata sui Reali inglesi, intitolata The Prince. Si tratta di una serie comica animata incentrata sulla famiglia dei Windsor, scritta e prodotta da Gary Janetti, già autore di Family Guy e Will & Grace. Chi segue il suo account Instagram ha già un'idea di quale sarà il taglio della nuova serie: la peculiarità di The Prince è che, come è solito fare Janetti sui suoi social, farà ironia sulla Royal Family attraverso gli occhi curiosi e vispi del principino George, il primogenito del principe William e della principessa Kate, erede al trono e ... optimaitalia

ArteIoArte : IL PITTORE CHE DIPINGE PER CARLO D’INGHILTERRA E di questi giorni la notizia che Harry e Meghan lasciano la famigli… - OptiMagazine : La famiglia Reale inglese nella nuova serie animata #ThePrince: il principino #George fa satira sulla monarchia… - ale_223 : @rikcristil ciao Riccardo, la famiglia reale è 'britannica' e non inglese. Inghilterra =/= Regno Unito. -