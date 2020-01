La droga nel mistero della morte dei sub (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roberto Chifari L'ipotesi della procura di Agrigento sui sub morti: l'hashish ritrovato in spiaggia è arrivato da una nave naufragata carica di droga Il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha disposto gli accertamenti di laboratorio su tutti i panetti di hashish ritrovati abbandonati sul litorale fra la frazione di San Leone e Realmonte. L'ipotesi investigativa è quella di una matrice comune dietro i ritrovamenti. Gli episodi si incrociano con altri ritrovamenti di droga fra Trapani e Messina e, soprattutto, con il recupero di tre cadaveri di sub ritrovati senza vita fra le coste palermitane e messinesi nelle ultime tre settimane. Cosa si nasconde dietro la scomparsa dei sub? Perché nessuno ha sporto una denuncia di scomparsa degli uomini ritrovati al largo delle coste siciliane? Quesiti su cui stanno lavorando cinque procure siciliane. Secondo la ricostruzione di ... ilgiornale

