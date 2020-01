La dipendente precaria è incinta, il datore di lavoro l'assume a tempo indeterminato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Temeva il licenziamento, ha ottenuto il posto fisso. Selene Vella, di Casciana Terme, in provincia di Pisa, sapeva di avere un contratto in scadenza a marzo quando ha scoperto di essere incinta. Lei lavora per la Cridav Italia, azienda di Bientina, in provincia di Pisa, che opera nel campo delle energie rinnovabili. Ha comunicato la gravidanza al suo datore di lavoro, non nascondendo le sue preoccupazioni. Non pensava che la risposta di lui sarebbe stata l’offerta di un tempo indeterminato.La sua storia è raccontata sul Tirreno: A 33 anni, in meno di dodici mesi, la sua vita è completamente cambiata. Prima l’amore, poi il pancione e quindi il posto fisso. Il posto fisso l’ha avuto dal titolare, Davide Zaccaria, all’annuncio della sua gravidanza. “All’inizio di gennaio ha voluto parlarmi per annunciarmi la sua gravidanza - racconta ... huffingtonpost

