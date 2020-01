La dieta vegana minaccia il cervello: l’allerta degli scienziati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Seguire una dieta vegana può portare dei rischi per il cervello. La causa è la mancanza di un nutriente fondamentale per le funzioni cerebrali Verdure, Fonte: Pxhere Lo stile alimentare vegano si è consolidato sempre di più negli ultimi anni. Una tendenza che ha portato alla produzione di prodotti appositi e all’apertura di ristoranti dove vengono serviti solo questo genere di pietanze. Un’esigenza che nasce dalla solidarietà verso gli animali, spesso e volentieri sfruttati per soddisfare il nostro fabbisogno nutritivo. Chi decide di intraprendere questo percorso è quindi smosso dalla voglia di fare un piccolo gesto verso di loro e di conseguenza elimina dalla propria dieta qualsiasi prodotto di origine animale e anche i derivati. Senza nulla togliere al nobile principio morale da cui deriva, la dieta vegana non è però sinonimo di benessere. A ... chenews

