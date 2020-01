La citofonata di Salvini diventa un caso, per Tunisia “provocazione”. Leader Lega, lotta droga unisca (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La ricerca di Matteo Salvini, tra i citofoni dalla periferia di Bologna, dello "spacciatore tunisino", indicato da una signora che ha perso il figlio per overdose, ha suscitato la protesta diplomatica del Paese nordafricano. E, all'indomani del tour del segretario leghista nel rione del Pilastro, dove ha suonato alcuni citofoni cercando un uomo e suo figlio tunisini indicati con nome e cognome, e' emerso che l'auto della donna che lo accompagnava e' stata danneggiata. La vettura e' stata trovata stamane con il parabrezza scheggiato e i vetri laterali rotti: probabilmente colpita da un sasso. Mentre il ragazzo, nato in Italia, e il padre di origine tunisina, a cui Salvini ha citofonato, hanno contattato un avvocato per un'eventuale tutela Legale. Sul fronte politico, il gesto di Salvini e' stato criticato da Pd e M5s, con Nicola Zingaretti che lo ha definito "spregiudicato". Ma e' il ... ilfogliettone

