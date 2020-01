La bomba di Pellegatti: “scambio di mercato Juventus-Milan”, tifosi rossoneri furiosi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Carlo Pellegatti lancia la bomba di calciomercato, nel dettaglio si parla con insistenza di uno scambio tra Juventus e Milan. Le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi, i bianconeri sono primi e hanno intenzione di confermarsi in zona scudetto, i rossoneri sono in risalita e puntano la qualificazione in Champions League, l’arrivo di Ibrahimovic ha portato gli effetti sperati e sono in arrivo altri innesti per aumentare la qualità di una squadra fino a qualche settimana fa in crisi dal punto di vista mentale e tecnico. Sul suo canale Youtube Pellegatti ha parlato delle voci su un possibile scambio tra Juventus e Milan, i protagonisti sarebbero il portiere Donnarumma ed il centrocampista Emre Can. “Quello che mi arriva da Torino mi lascia perplesso: la Juve lo darebbe anche gratis al Milan ma in cambio di un’opzione per Donnarumma, con uno scambio quasi ... calcioweb.eu

