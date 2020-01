Klopp: «Shaqiri? Nessuna offerta reale, non lascerà il Liverpool» – VIDEO (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Jurgen Klopp ha parlato di Xherdan Shaqiri nella conferenza stampa odierna, togliendolo di fatto dal mercato Durante la conferenza stampa odierna Jurgen Klopp ha tolto Xherdan Shaqiri dal mercato rovinando i piani della Roma. Queste le parole del tecnico dei Reds. «E’ vero che può andare alla Roma? La mia risposta non vale solo per Shaq, ma per tutti i miei calciatori. Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Cucciolina96251 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, Klopp allontana Shaqiri: 'A gennaio nessuno lascerà il Liverpool' #AsRoma - josephsayah142 : RT @romanewseu: #Shaqiri, #Klopp chiude alla Roma: “Non lascerà #Liverpool” #ASRoma #RomanewsEU - romanewseu : #Shaqiri, #Klopp chiude alla Roma: “Non lascerà #Liverpool” #ASRoma #RomanewsEU -