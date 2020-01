Klimahouse oltre l’eco-edilizia, focus è su benessere abitanti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Bolzano 22 gen. (askanews) – Non più solo materiali e tecnologie per tecnici e progettisti, ma un ecosistema del costruire bene rivolto a tutti. È la quindicesima edizione della fiera Klimahouse, rassegna internazionale sull’efficienza energetica e il risanamento in edilizia in programma a Bolzano fino al 25 gennaio, che cambia formula e cerca di dare risposte concrete, a partire dagli spazi in cui si vive e si abita quotidianamente, all’esigenza di adottare comportamenti attenti alla sostenibilità ambientale. Claudio Corrarati, vice presidente di Fiera Bolzano: “Noi 15 anni fa siamo stati quasi dei visionari, una nicchia di mercato che trovava tecnici, professionisti e imprese che parlavano solo tra di loro e non riuscivano poi a raggiungere quella famosa domanda che è data dai cittadini e dal comportamento da adottare nel ristrutturare casa propria. ... notizie

