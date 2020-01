Kenzo alla conquista della Cina (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Kenzo atterra in Cina e lo fa su Tmall Luxury Pavillon, la piattaforma online dedicata alle proposte premium che fa parte del colosso Alibaba. Il brand che gravita nel gruppo LVMH, è il primo in assoluto del settore moda della scuderia di Bernard Arnault ad aprire un negozio virtuale all’interno dell’e-commerce b2c, anche se era stato preceduto da un'ampia gamma di prodotti inseriti nei comparti beauty, accessori e beverage da Guerlain, Givenchy, Rimowa, Tag Heuer, Zenith e Moet Hennessy. Il brand famoso per le sue stampe sgargianti e per i ricami felini, oggi disegnato da Felipe Oliveira Baptista, ex Lacoste, parte alla conquista del paese del Dragone con una collezione dedicata al Capodanno Cinese che festeggia proprio in questo mese di gennaio l’ingresso nell’anno del Topo. Un segno particolarmente benaugurante, visto che simboleggia abbondanza e ... gqitalia

Kenzo alla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kenzo alla