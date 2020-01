Katerina Sakellaropoulou il nuovo presidente della Repubblica della Grecia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Katerina Sakellaropoulou il nuovo presidente della Repubblica della Grecia. Si tratta della prima volta per una donna a capo della nazione ellenica. ATENE (Grecia) – Katerina Sakellaropoulou il nuovo presidente della Repubblica della Grecia. L’elezione dell’ormai ex numero uno del Consiglio di Atene è arrivata nella giornata di mercoledì 22 gennaio 2020 con l’Aula che ha approvato il suo nome con 261 voti a favore sui 300 disponibili. Il via libera è stato possibile grazie all’appoggio sia di Alexis Tsipras che di Nea Demokratia. Il passaggio di consegne tra il vecchio Capo dello Stato e il nuovo è previsto il prossimo 13 marzo. Una grande responsabilità per l’avvocato visto che dovrà affrontare dei passaggi fondamentali per il futuro di questa nazione. La Grecia ha scelto un profilo istituzionale Per rilanciare il proprio peso politico ... newsmondo

ilpost : La Grecia ha una nuova presidente della Repubblica, e per la prima volta è una donna - TeresaBellanova : Katerina Sakellaropoulou è la prima donna Presidente della Repubblica della #Grecia. Un altro passo in avanti per l… - LiaQuartapelle : Mentre in Italia c’è Amadeus, in Grecia c’è Katerina Sakellaropoulou prima presidente donna della Repubblica. -