Katerina Sakellaropoulou/ Grecia, chi è la prima donna Presidente della Repubblica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Grecia, Katerina Sakellaropoulou: chi è la prima Presidente della Repubblica donna eletta con accordo bipartisan in Parlamento tra Mitsotakis e Tsipras ilsussidiario

ilpost : La Grecia ha una nuova presidente della Repubblica, e per la prima volta è una donna - TeresaBellanova : Katerina Sakellaropoulou è la prima donna Presidente della Repubblica della #Grecia. Un altro passo in avanti per l… - LiaQuartapelle : Mentre in Italia c’è Amadeus, in Grecia c’è Katerina Sakellaropoulou prima presidente donna della Repubblica. -