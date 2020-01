Kate Middleton: gonna animalier e tacchi a spillo. Meghan Markle replica su Instagram (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Kate Middleton prosegue a Cardiff il suo tour di 24 ore a favore del benessere infantile. E Meghan Markle sembra risponderle a distanza condividendo sul profilo Instagram dei Sussex alcune foto, mai apparse prima, di una sua visita al canile di Londra, fatta poco prima di partire definitivamente per il Canada. Ma torniamo a Kate. In mattinata la Duchessa di Cambridge era a Birmingham dove ha incontrato un gruppo di bambini e ha lanciato il sondaggio “le 5 grandi domande sugli under 5”. Per l’occasione ha stupito con look anni ’70. Poi cambio d’abito ed eccola a Cardiff, nel Galles, dove ha svolto un laboratorio sensoriale con dei bimbi al Ely and Careau Children’s Centre, informandosi sul tipo di aiuto che viene fornito ai loro genitori. Lady Middleton si è presentata con un maxi cappotto color cammello di Massimo Dutti, uno dei marchi preferiti da ... dilei

