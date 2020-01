Karate, otto i convocati italiani per la Premier League di Parigi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Si terrà nel prossimo weekend, da venerdì 24 a domenica 26, la Premier League di Parigi di Karate, valida per il ranking mondiale e di conseguenza per la qualificazione olimpica in vista di Tokyo 2020. Saranno otto, come riporta il sito della fijlkam, i Karateka convocati dalla nazionale italiana che cercheranno di strappare il pass per i primi Giochi Olimpici nella storia della disciplina. Nel Kata ci sono Viviana Bottaro e Mattia Busato, rispettivamente terza e settimo nel ranking olimpico. Nel Kumite femminile Clio Ferracuti (+68 kg), in quarta posizione, Sara Cardin (-55), nona, e Silvia Semeraro (-68), terza. Per quanto riguarda il Kumite maschile ci saranno Angelo Crescenzo (-60), che difende il secondo posto nel ranking olimpico, Luca Maresca (-67), settimo, e Luigi Busà (-75), sesto. Saranno più di 30, invece, gli azzurri che prenderanno parte all’evento con le rispettive ... oasport

OA_Sport : Karate, otto i convocati italiani per la Premier League di Parigi - cm_junior_ : CIVITANOVA - Gli otto atleti schierati hanno conquistato tre ori, tre argenti e due bronzi, permettendo alla societ… -