Juventus, Sarri: «Napoli in crisi. Ronaldo? Complimenti alla mamma» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato la vittoria ottenuta dai bianconeri in Coppa Italia contro la Roma Maurizio Sarri ha commentato il successo ottenuto in Coppa Italia contro la Roma: «Abbiamo disputato un buon primo tempo, mi dispiace che Higuain non sia riuscito a segnare. Ronaldo? Complimenti alla mamma». «Douglas Costa non è al 100%, ma sta crescendo. Buffon è un portiere di alto livello, non bisogna farsi ingannare dall’età. Napoli? È in crisi, ma è forte e sarà una partita difficile», ha concluso il tecnico della Juventus ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

